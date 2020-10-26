شكرا لقرائتكم ضياء السيد: الزمالك في نهائي أفريقيا بنسبة 95% ولا يمكن الجزم ببطل أفريقيا بين القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني الأول أن الزمالك قادر على الوصول الى مباراة نهائي أبطال أفريقيا بنسبة 95% بعد الأداء والنتيجة التي تحققت أمام بطل الدوري المغربي في مباراة الذهاب.
أضاف ضياء السيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس"، أن الأحداث التي يمر بها النادي حالياً لا تؤثر على الفريق الكروي الأول خاصة وأن الأمر ينعكس على أداء اللاعبين فنياً وخططياً في المباراة التي جمعت الزمالك والرجاء في المغرب مشيراً الى أن حجم الحدث وهو اللعب على الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال يجعل اللاعبين تركيزهم أكبر بكثير في المباريات.
أوضح ضياء السيد أن حالة الرجاء أقل بكثير من الزمالك فنياً وبدنياً خاصة وأن مباراة الذهاب كشفت كيف تعامل الفريق معها بشكل جيد للغاية في الدفاع والهجوم.
وقال مدرب المنتخب الأسبق أن الأهلي والزمالك يتقاسمان حظوظ الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال لأنه يمتلكان نفس القوة والفنية والبدنية وبالتالي لا يمكن الجزم بمن سيفوز بالبطولة.
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