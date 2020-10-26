شكرا لقرائتكم المصرى يخسر 4 ملايين جنيه بعد سقوط بيراميدز أمام نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر المصرى البورسعيدى مبلغ 4 ملايين جنيه نتيجة لفشل بيراميدز فى تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية بعدما منى بهزيمة بهدف مقابل للاشئ أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى البطولة فى المباراة التى جرت بينهما بالمغرب .

وكان هناك اتفاقا بين مسئولى الناديين عند انتقال إسلام عيسى من المصرى لبيراميدز يقضى بحصول النادى البورسعيدى على مبلغ 4 مليون جنيه عند تحقيق الفريق السماوى لأى بطولة قارية و2 مليون جنيه عند حصوله على أى بطولة محلية .

وتٌوج نهضة بركان المغربى بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.