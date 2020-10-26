شكرا لقرائتكم ضياء السيد: أحمد حسن كوكا أفضل من مصطفى محمد ومروان محسن للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني الأول مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أحقية المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا في قيادة هجوم الفراعنة خلال الفترة الحالية على حساب كل اللاعبين المتواجدين على الساحة حالياً.

وقال ضياء السيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس": "أحمد حسن كوكا يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الحالية ومستواه الفني أفضل من الثنائي مروان محسن ومصطفى محمد".

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ويرى ضياء السيد أن مصطفى محمد من أفضل المهاجمين على الساحة وسنه صغير وأمامه الكثير ليقدمه الى الكرة المصرية وبالمقارنة مع مروان محسن واختيار أي منهما ليكون المهاجم الأساسي للمنتخب الوطني الأول في رحلة توجو أكد ضياء السيد أن كوكا أفضل من الثنائي خلال الفترة الحالية وأن الثنائي متميزان لكن هناك اختلاف من تقييم بشكل عام ووقتي يخص اللاعب وحالته خلال الفترة التي سيلعب فيها مع منتخب مصر.

وأوضح مروان محسن أن حسام البدري هو صاحب اختيار اللاعب الذي سيحقق له الطريقة والفكر الذي يحتاجه خلال الفترة المقبلة لكنني أتحدث وفق ظروف أراها حالياً ولا تمثل سوى رأي شخصي والمدير الفني سيد قراره.