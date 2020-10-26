شكرا لقرائتكم بعثة بيراميدز تغادر المغرب فجر اليوم بعد خسارة لقب الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر طائرة بيراميدز الخاصة، دولة المغرب فى الخامسة والنصف فجرًا، بعد الخسارة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

ومن المنتظر أن تستغرق رحلة عودة بعثة بيراميدز من المغرب إلى القاهرة 6 ساعات، على أن تصل مطار القاهرة الدولى فى الحادية عشر والنصف صباح اليوم.

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ونال بيراميدز التحية والثناء من الجميع ليس في مصر فقط ولكن في القارة السمراء بأكملها ، خاصة أنها المرة الأولى التى يُشارك فريق في الكونفيدرالية ويصعد لنهائي البطولة وكان على بُعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب لكن سوء الحظ وكذلك الأخطاء التحيكيمة للكاميروني اليوم نيانت، كل هذا ساهم في ضياع بطولة الكونفديرالية من كتيبة الفريق السماوي.

مشوار بيراميدز في البطولة كان رائعاً فقد بدأ مشواره من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول ، وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى، ونجح خلاله فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليتأهل لمباراة النهائى لمواجهة نهضة بركان لكن الأخير خطف اللقب في النهاية.