شكرا لقرائتكم بيراميدز ينال التحية والثناء فى القارة بأكملها رغم خسارة الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نال بيراميدز التحية والثناء من الجميع ليس فى مصر فقط ولكن فى القارة السمراء بأكملها، خاصة أنها المرة الأولى التى يُشارك فريق فى الكونفيدرالية ويصعد لنهائى البطولة وكان على بُعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب لكن سوء الحظ وكذلك الأخطاء التحيكيمة للكاميرونى اليوم نيانت، كل هذا ساهم فى ضياع بطولة الكونفدرالية من كتيبة الفريق السماوي.

بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بعدما هُزم من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

خسارة بيراميدز للقب الكونفدرالية تبعها بعض الخسائر الأخرى، منها عدم تحقيق معادلة رقم مواطنه الإسماعيلى والمقاولون العرب اللذين توجا بلقب قارى فى أول مشاركة لهما، حيث توج الدراويش بدورى الأبطال 1969، بينما نال المقاولون لقب بطولة الأندية أبطال الكؤوس 1982.

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بيراميدز كرر تجربة مواطنه غزل المحلة الذى خسر نهائى دورى الأبطال عام 1974، وتعد تلك الخسارة هى الثالثة لبيراميدز خلال مشواره بالبطولة بعد أن لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل مرة، حيث هُزم أمام رينجرز النيجيرى فى دور المجموعات، وزاناكو الزامبى فى ربع نهائى الكونفدرالية، وأمام بركان المغربى فى النهائى.

كما لم يتمكن الثلاثى إبراهيم حسن وعبد الله السعيد ومحمد فاروق فى تكرار إنجاز الكونفدرالية للمرة الثانية، وتوج إبراهيم حسن بلقب الكونفدرالية مع الزمالك 2019، بينما حصد السعيد وفاروق لقب البطولة نفسها مع الأهلى فى 2014.

وأنهى نهضة بركان مسلسل تفوق الأندية المصرية على المغربية فى البطولات القارية مؤخرا بعد تفوق الزمالك والأهلى على الرجاء والوداد فى نصف نهائى دورى الأبطال، وفاز الأهلى ذهابا وإيابا على الوداد ليتأهل الفريق الأحمر للنهائي، بينما فاز الزمالك على الرجاء ذهابا فى نصف النهائي، بينما يلتقيان فى 1 نوفمبر/ تشرين الثانى المقبل لحسم المتأهل منهما لمقابلة الأهلي.