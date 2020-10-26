شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحديا جديدا الليلة، عندما يواجه الإسماعيلى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد القاهرة، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال إفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم فى الدورى المصرى

تُقام مباراة الزمالك والإسماعيلى، فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم فى الدورى المصرى

تُذاع مباراة الزمالك والإسماعيلى، عبر قناة أون تايم سبورت.