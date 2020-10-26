شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعلق على أداء الأهلى أمام الوداد ويطالب الجماهير بالصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن طموحاته مع القلعة الحمراء في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي وصل فيها للمباراة النهائية في انتظار الفائز من الزمالك والرجاء في المواجهة التي تقرر لها الأول من نوفمبر المقبل.وطالب موسيماني الجماهير بالصبر قائلاً: على الجماهير أن تتحلى بالصبر، أحاول تطبيق فلسفتي وطريقة لعبي مع الفريق، أرى تحسن في الأداء وسنحتاج إلى مزيد من الوقت، خاصة أننه حالياً غير كاف بالمرة، في الموسم القادم سأعمل على تحسين الأداء بشكل أكبر، أنا في النهاية جديد هنا وأعمل على تحسين الأداء لذلك فعلينا أن نتحلى بالصبر ".

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وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "علينا أن نكمل ما بدأناه في بطولة دوري أبطال أفريقيا من خلال الفوز والتتويج باللقب في نهاية المشوار".

أضاف بيتسو موسيماني أنه يعمل على تطبيق فلسفته، ولكنه يحتاج لمزيد من الوقت مشيراً الى أن مباراة الوداد كانت صعبة ولكننا فزنا بعد عمل جيد خاصة في المغرب، الأمر الجيد أننا سجلنا أهدافا مبكرة سواء في المغرب أو القاهرة أيضًا، وننتظر حاليًا الفريق الذي سيواجهنا في النهائي ولكن الأمور لا زالت صعبة، نحن وصلنا فقط إلى النهائي ولكن لم نفز بالكأس".