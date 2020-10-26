شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: احترام المنافس مفتاح الزمالك لاجتياز عقبة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏نصح أحمد الكاس، نجم الزمالك الأسبق لاعبي الفريق ‏الأبيض بضرورة احترام المنافسين قبل كل مباراة ، وأضاف الكاس في تصريحات تليفزيونية: "احترام المنافس هو مفتاح انتصار الزمالك ‏في مباراتي الاسماعيلي والرجاء".‏ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي الاحد المقبل بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن الابيض فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف نظيف ، فيما يلعب الابيض مساء اليوم ،الأثنين،مع الأسماعيلي في ختام بطولة الدوري الت توّج بها الاهلي مؤخراً.

Advertisements

في سياق مختلف، انتقد أحمد الكاس، حالة التضارب التي شابت قرارات اللجنة الخماسية بخصوص ‏مسابقات أندية الممتاز ب في الموسم الجاري ، وقال الكاس: " لا يصح مطلقاً أن يكون الأولمبي وأندية أخرى ‏عريقة ضمن منافسات الدرجة الثالثة".‏

وواصل: "أتمنى الغاء قرار الهبوط هذا الموسم، فترة كورونا كانت ‏استثنائية وأضرت بالجميع" ، وأنهى تصريحاته: "التضارب في القرارات وعدم حسم الأمور من قبل ‏اللجنة الخماسية أضرت بأندية عديدة بدوري الممتاز ب هذا الموسم".‏