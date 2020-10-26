شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يهنئ نهضة بركان بالفوز على بيراميدز و تحقيق الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم طفيفا" نادى نهضة بركان المغربى، بعد فوزه بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لأول مرة فى تاريخه، عقب الفوز على نظيره بيراميدز المصرى، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت، مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله فى مدينة الرباط.

ونال بيراميدز التحية والثناء من الجميع ليس فى مصر فقط ولكن فى القارة السمراء بأكملها، خاصة أنها المرة الأولى التى يُشارك فريق فى الكونفدرالية ويصعد لنهائى البطولة، وكان على بُعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب، لكن سوء الحظ وكذلك الأخطاء التحكيمية للكاميرونى اليوم نيانت، كل هذا ساهم فى ضياع بطولة الكونفدرالية من كتيبة الفريق السماوى.

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بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية، بعدما هُزم من نهضة بركان المغربى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

خسارة بيراميدز للقب الكونفدرالية تبعها بعض الخسائر الأخرى، منها عدم تحقيق معادلة رقم مواطنه الإسماعيلى والمقاولون العرب اللذين توجا بلقب قارى فى أول مشاركة لهما، حيث توج الدراويش بدورى الأبطال 1969، بينما نال المقاولون لقب بطولة الأندية أبطال الكؤوس 1982.

بيراميدز كرر تجربة مواطنه غزل المحلة الذى خسر نهائى دورى الأبطال عام 1974، وتعد تلك الخسارة هى الثالثة لبيراميدز خلال مشواره بالبطولة بعد أن لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل مرة، حيث هُزم أمام رينجرز النيجيرى فى دور المجموعات، وزاناكو الزامبى فى ربع نهائى الكونفدرالية، وأمام بركان المغربى فى النهائى.