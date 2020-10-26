شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مهما كانت القرارات الإدارية.. فإننا ندعم الزمالك قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه لا مساس بفريق الكرة بنادى الزمالك أيا كان القرار، مشددا على هذا الأمر وكرره أربع مرات أثناء تصريحاته مع قناة أون تايم سبورت لطمأنة جماهير الزمالك على دعم الوزارة لفريق الكرة والحفاظ عليه لاستكمال مهمته وهو نفس الأمر لباقي الفرق التي تمثل مصر في البطولات القارية مثل الاهلي وبيراميدز .
وقال صبحي أن الوزارة تقف خلف الفرق الثلاثة وتدعمها بقوة لأنها تمثل الكرة المصرية وهو دور الوزارة تدعيم هذه الأندية التي تقوم بمهمة وطنية.
وأشاد صبحي بتجربة الأهلي التدريبية في اختيار الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، مؤكدا انه اختيار موفق وتجربة تدرييية جديدة من الكرة الافريقية في الدوري المصرى.
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