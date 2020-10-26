شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة الزمالك أمام الاسماعيلى اليوم الاثنين فى الأسبوع الـ34 والأخير من عمر الدورى العام إلى الحكم الدولى محمود البنا.ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

فيما حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد على لاعبى الأبيض بضرورة التركيز على تحقيق الفوز فى لقاء الاسماعيلى الليلة، لأهميته فى مشوار الفريق المحلى من أجل حسم المركز الثانى ببطولة الدورى، مشددًا عليهم أنه لا بديل عن الفوز بالمباراة، مبديًا ثقته فى اللاعبين بتحقيق الفوز، كما طالبهم بضرورة تنفيذ التعليمات الفنية التى تم شرحها خلال التدريبات الأخيرة قبل المباراة وخاصة التركيز على الكرات العرضية والتسليم والتسلم بشكل سريع، وتدوير الكرة فى مساحات صغيرة لاستغلال نقاط ضعف الدراويش وإحراز هدف مبكر يُسهل مأمورية الفريق فى بداية المباراة وإنهاءها مبكرًا خوفًا من حدوث أى مفاجآت تُصعب اللقاء.

كما حرص البرتغالى باتشيكو على منح تعليمات خاصة لخط الدفاع، فى ظل استمرار غياب محمود علاء، مدافع الأبيض، عن المباراة حيث يواصل تنفيذه لبرنامجه التأهيلى فى الوقت الحالى للتعافى من الإصابة التى لحقت به منذ مباراة حرس الحدود فى الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، إلى جانب غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الذى يعانى من شد فى العضلة الأمامى إضافة إلى افتقاد جهود التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط للفريق، للإيقاف.