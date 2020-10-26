شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرونى "باينت" المتواضع فنيا يفسد نهائى الكونفدرالية بمعاونة الـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الدولي الكاميروني اليوم نيانت صاحب الـ 38 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2008 بمستوى فني وادارى متواضع للغاية أثر بشكل كبير على نتيجة لقاء نهضة بركان وبيراميدز الذي أقيم مساء أمس الأحد ، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بإستاد مولاي عبد الله بالرباط وانتهى بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

كابينة الـ" VAR" تتعاون مع الحكم لافساداللقاء تحكيميا

كانت كابينة الـVAR" على موعد في التدخل والتعاون مع الحكم الكاميروني في افساد المباراة تحكيميا بعد ان اغفلوا طرد لاعب نهضة بركان العربي تاجي طبقا للقانون للعب بقوة زائدة مع محمد فاروق لاعب بيراميدز في الوقت الذى لم يكن هناك تدخل في لمسة اليد للاعب الفريق المغربي قبل احراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 في الوقت الذى تدخل الفار متأخرا جدا لأثبات الوجود فقط عندما استدعى الحكم في الدقيقة 89 بعد تدخل اللاعب المغرب بكر الهلالي بقوة زائدة مع عمر جابر لاعب بيراميدز .

تقييم أداء الحكم - اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

تحرك الحكم بشكل عشوائي خلال المباراة وافتقد للتحرك السليم حتى انه تواجد في محيط اللعب وطريق الكرة اغلب فترات اللقاء مما إثر بشكل كبير على قراراته الفنية الإدارية خلال فعاليات اللقاء.

الشخصية

تمتع الحكم بشخصية هادئة ولكن على حساب تطبيق القانون خاصة فيما يخص العقوبات الانضباطية التي هي تعبر عن شخصية الحكم.

تطبيق القانون (38مخالفة – الحكم يرسب في إدارة اللقاء)

تعرض الحكم الكاميروني لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء لكنه لم يكن موفقا في إدارة المباراة تحكيميا واثرت قراراته الفنية والإدارية على نتيجة اللقاء وتغاضى الحكم طرد لاعب الفريق المغربي العربي تاجى كما سمح باستمرار اللعب في لمسة الكرة ليد مهاجم نهضة بركان قبل ان يحرز هدف اللقاء في الدقيقة 14 من عمر اللقاء في الوقت الذي لم يستطيع إيقاف تهور والقوة الزائدة التي ظهر علية لاعبى نهضة بركان وبالتالي لم يوفر الحماية المطلوبة لاعبى بيراميدز طبقا للقانون .

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العقوبات الانضباطية (7 بطاقات صفراء – طرد - تغاضى عن 4 إنذارات وطرد تاجى )

كانت البطاقات أحد الاختبارات التي تعرض لها الدولي الكاميروني خلال اللقاء فاشهر البطاقة الصفراء لرباعي بيراميدز محمد فاروق ، محمد حمدى ، مهدى سليمان ، عبد الله السعيد كما انذر ثلاثي الفريق المغربي إسماعيل المقدم ، العربي تاجى وزيد كروش كما اشهر البطاقة الحمراء في وجه بكر الهلالى لاعب نهضة بركان للعب بقوة زائدة مع عمر جابر .

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وأشاروا على 4 حالات تسلل وان كان يؤخذ على المساعد الثاني ، كما سمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء وتعاونوا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع

الدولي الجابونى أريك توجو سيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الأخضر وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة: 38خطأ – 8ركلات ركنية – هدف - 4 حالات تسلل – 7بطاقات صفراء- طرد

الدرجات: الحكم 7.0. المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0– الحكم الرابع – 8.0 - الـ" VAR " خارج الخدمة .



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