شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب لاعبى سموحة بالمركز الخامس من أجل البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأبدى أحمد سامى المدير الفني للموج الأزرق، ارتياحه الكبير لإتمام فرج عامر رئيس النادي، إجراءات التعاقد مع محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، في صفقة انتقال حر، والظهير الأيمن السوداني أطهر الطاهر.
وقرر فرج عامر رئيس نادى سموحة، تشكيل لجنة فنية برئاسة أحمد سامي المدير الفني، من أجل إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى داخل قطاع الناشئين، وانتقاء أفضل العناصر الموجودة في القطاع وتصعيدها للفريق الأول.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة عملها خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء الفريق من مباراته الأخيرة أمام نادي مصر في ختام مباريات الدوري العام لهذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يطالب لاعبى سموحة بالمركز الخامس من أجل البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.