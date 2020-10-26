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فرج عامر يطالب لاعبى سموحة بالمركز الخامس من أجل البطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

حرص فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة على حضور تدريب الفريق عقب الراحة السلبية التى منحها أحمد سامى المدير الفنى للاعبين عقب الفوز على أبو قير للاسمده بهدفين مقابل لا شى أحرزهما محمد طلعت، وطالب عامر اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز فى المباراة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل على استاد الاسكندرية لضمان المركز الخامس وأمل المشاركة فى البطولة العربية فى حالت فوز الاهلى والزمالك بالبطولة الافريقية دورى الابطال.

 

وأبدى أحمد سامى المدير الفني للموج الأزرق، ارتياحه الكبير لإتمام  فرج عامر رئيس النادي، إجراءات التعاقد مع محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، في صفقة انتقال حر، والظهير الأيمن السوداني أطهر الطاهر.

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وقرر فرج عامر رئيس نادى سموحة، تشكيل لجنة فنية برئاسة أحمد سامي المدير الفني، من أجل إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى داخل قطاع الناشئين، وانتقاء أفضل العناصر الموجودة في القطاع وتصعيدها للفريق الأول.

 

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة عملها خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء الفريق من مباراته الأخيرة أمام نادي مصر في ختام مباريات الدوري العام لهذا الموسم.

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