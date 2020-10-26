شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بيراميدز من فقدان لقب الكونفدرالية أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال بيراميدز التحية والثناء من الجميع ليس في مصر فقط ولكن في القارة السمراء بأكملها ، خاصة أنها المرة الأولى التى يُشارك فريق في الكونفيدرالية ويصعد لنهائي البطولة وكان على بُعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب لكن سوء الحظ وكذلك الأخطاء التحيكيمة للكاميروني اليوم نيانت، كل هذا ساهم في ضياع بطولة الكونفديرالية من كتيبة الفريق السماوي.

بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بعدما هُزم من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

خسارة بيراميدز للقب الكونفدرالية تبعها بعض الخسائر الأخرى، منها عدم تحقيق معادلة رقم مواطنه الإسماعيلي والمقاولون العرب اللذين توجا بلقب قاري في أول مشاركة لهما، حيث توج الدراويش بدوري الأبطال 1969، بينما نال المقاولون لقب بطولة الأندية أبطال الكؤوس 1982.