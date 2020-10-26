شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بيراميدز من فقدان لقب الكونفدرالية أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال بيراميدز التحية والثناء من الجميع ليس في مصر فقط ولكن في القارة السمراء بأكملها ، خاصة أنها المرة الأولى التى يُشارك فريق في الكونفيدرالية ويصعد لنهائي البطولة وكان على بُعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب لكن سوء الحظ وكذلك الأخطاء التحيكيمة للكاميروني اليوم نيانت، كل هذا ساهم في ضياع بطولة الكونفديرالية من كتيبة الفريق السماوي.
بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بعدما هُزم من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.
خسارة بيراميدز للقب الكونفدرالية تبعها بعض الخسائر الأخرى، منها عدم تحقيق معادلة رقم مواطنه الإسماعيلي والمقاولون العرب اللذين توجا بلقب قاري في أول مشاركة لهما، حيث توج الدراويش بدوري الأبطال 1969، بينما نال المقاولون لقب بطولة الأندية أبطال الكؤوس 1982.
بيراميدز كرر تجربة مواطنه غزل المحلة الذي خسر نهائي دوري الأبطال عام 1974، وتعد تلك الخسارة هى الثالثة لبيراميدز خلال مشواره بالبطولة بعد أن لعب 16 مباراة حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل مرة، حيث هُزم أمام رينجرز النيجيري في دور المجموعات، وزاناكو الزامبي في ربع نهائي الكونفدرالية، وأمام بركان المغربى فى النهائى.
كما لم يتمكن الثلاثي إبراهيم حسن وعبد الله السعيد ومحمد فاروق في تكرار إنجاز الكونفدرالية للمرة الثانية، وتوج إبراهيم حسن بلقب الكونفدرالية مع الزمالك 2019، بينما حصد السعيد وفاروق لقب البطولة نفسها مع الأهلي في 2014.
وأنهى نهضة بركان مسلسل تفوق الأندية المصرية على المغربية في البطولات القارية مؤخرا بعد تفوق الزمالك والأهلي على الرجاء والوداد في نصف نهائي دوري الأبطال، وفاز الأهلي ذهابا وإيابا على الوداد ليتأهل الفريق الأحمر للنهائي، بينما فاز الزمالك على الرجاء ذهابا في نصف النهائي، بينما يلتقيان في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لحسم المتأهل منهما لمقابلة الأهلي.
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