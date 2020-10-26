شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث اتحاد جدة: لن نترك أحمد حجازى حتى الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد صادق دياب المتحدث باسم نادى اتحاد جدة السعودي، كواليس ضم أحمد حجازى مدافع منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الحالية قادمًا من صفوف وست بروميتش الإنجليزي.وأكد دياب خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أحمد حجازي كان لديه رغبة في خوض تجربة جديدة" ، مشيرا إلى أن إنضمام اللاعب يأتى على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء،قائلا لن نتركه حتى الاعتزال".

وأتم: "النادي دائمًا ينظر للاعب ذوي مواصفات معينة، ونحن وجدنا مواصفاتنا التي نرجوها في أحمد حجازي، والحمد لله نجحنا في ضمه، وهو لاعب كبير وأسلوبه رائع ولم تأخذ المفاوضات وقتا طويلا".

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ويحتل فريق الاتحاد المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة والخسارة في أخري.