شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث اتحاد جدة: لن نترك أحمد حجازى حتى الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد صادق دياب المتحدث باسم نادى اتحاد جدة السعودي، كواليس ضم أحمد حجازى مدافع منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الحالية قادمًا من صفوف وست بروميتش الإنجليزي.وأكد دياب خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أحمد حجازي كان لديه رغبة في خوض تجربة جديدة" ، مشيرا إلى أن إنضمام اللاعب يأتى على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء،قائلا لن نتركه حتى الاعتزال".
وأتم: "النادي دائمًا ينظر للاعب ذوي مواصفات معينة، ونحن وجدنا مواصفاتنا التي نرجوها في أحمد حجازي، والحمد لله نجحنا في ضمه، وهو لاعب كبير وأسلوبه رائع ولم تأخذ المفاوضات وقتا طويلا".
ويحتل فريق الاتحاد المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة والخسارة في أخري.
أعلن اتحاد جدة السعودي، اليوم الأحد، عن تعاقده مع المدافع المصرى أحمد حجازى، قادما من فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل ساعات قليلة، من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، مساء اليوم.
وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن عقد أحمد حجازى مع الاتحاد، إعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي لمدة موسمين.
وكانت تقارير صحفية إنجليزية، كشفت عن قيمة الصفقة المنتظرة، التي سوف يرحل من خلالها المدافع المصرى أحمد حجازى، لاعب فريق وست بروميتش ألبيون، إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في السعودية مساء اليوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث اتحاد جدة: لن نترك أحمد حجازى حتى الاعتزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.