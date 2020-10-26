شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: لم أتقدم بشكوى للفيفا ضد الإسماعيلى.. وطلبت تمديد عقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى السابق، عن عدم تقدمه بشكوى ضد قلعة الدراويش مثلما تردد إلى الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا، مشيرا إلى أنه لم يقصر فى حق النادى مطلقا لأنه يحب جماهيره . و قال بن يوسف فى تصريح لبرنامج " جمهور الثالثة " الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أنه لم يتقاضى فى الإسماعيلى سوى مقدم تعاقده و راتب شهر يناير فقط ، مؤكدا على أنه رفض تمديد تعاقده لـ 3 أشهر فقط نظرا لأنه كان يرغب فى تمديد العقد لموسم أو موسمين ، رافضا التعليق على مفاوضات الأهلى أو الزمالك .

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وأعلن التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى فى وقت سابق، انتهاء تعاقده مع الدراويش، مؤكداً عدم تعاونه مع أى وكيل لاعبين فى مصر، وكتب فخر الدين بن يوسف عبر حسابه على إنستجرام، "توضيحا لوقف الشائعات.. ليس عندى أى وكيل أعمال رسمى فى مصر.. عقدى مع الإسماعيلى انتهى فى ١٩ يوليو ٢٠٢٠.. ولم أعهد التدريب أو اللعب دون عقد يربطنى بنادٍ.. أحترم الإسماعيلى جماهيرياً وجهازاً فنياً وإدارة ولاعبين، ولكنى لاعب محترف لبيت الطلب وكنت موجودا فى الإسماعيلية قبل الرجوع إلى تونس وهذا دليل على احترامى للنادى". واختتم تصريحاته قائلاً، "لا أعرف إن كنت سأرتدى قميص الإسماعيلى بعد اليوم أم لا، ولكنى فى جميع الحالات أشكر الجميع وخاصة عشاق الدراويش".

وكان الخليج 365 قد انفرد بفشل مفاوضات النادى الاسماعيلى مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وعلم ”الخليج 365” أن المهاجم التونسى رفض عرض الدراويش للاستمرار بسبب الفوارق المادية الكبيرة بين مطالبه وعرض النادى الاصفر لتمديد عقده، كما أشار الخليج 365 لفشل محاولات الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى فى إقناع التونسى فخر الدين بن يوسف، للانتظام فى تدريبات الدراويش منذ عودته لبلاده بسبب إصراره على الحصول على مستحقاته المادية المتأخرة.