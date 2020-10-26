شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى: أمر جيد الوصول للنهائى بعد أن غاب الأهلى عنه فى السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السننغالى أليو بادجى، مهاجم النادى الأهلى، أعتقد أنه لأمر جيد أن نصل للنهائى بعد أن غاب الأهلى عنه فى السنوات الماضية، نحن جميعا سعداء، فنحن هنا فريق واحد، ونرغب كثيرا بأن يتسنى للجماهير فرصة حضور المباراة النهائية لتشجيعنا حتى نفوز باللقب إن شاء الله.

وأضاف بادجى، فى تصريحات لموقع النادى، أعجبتنى طريقة لعب الفريق أمام الوداد، لقد قدمنا أداء جيدا وتحلينا بالشخصية وكنا نقاتل على أرضية الملعب، كما تحلينا بالجودة المطلوبة.

وتابع بادجى، كنت سعيدا للغاية بمتابعة اللقاء من على البدلاء على الرغم من عدم مشاركتى فى المباراة، إلا أننى سعيد للغاية بالفوز، فكلنا هنا واحد زنحن فريق واحد

وكان الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، قال إننا ننتظر حاليا الفريق الذى سيواجهنا بالنهائى، لكن الأمور لازالت صعبة فنحن وصلنا فقط للنهائى ولم نفز بالكأس، مشيرا إلى أن مباراة الوداد كانت صعبة ولكننا فزنا، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد فى المغرب، وتوجب علينا أن ننهى ما بدأناه هنا على ملعبنا، والأمر الجيد أننا سجلنا مبكرا فى المغرب وهنا أيضا، الوداد فريق صعب ولكن الأهلى فريق قوى أيضا.

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ووجه موسيمانى رسالة لجماهير القلعة الحمراء، قائلا: "رسالتى للجماهير.. أقول لهم أن عليهم التحلى بالصبر، فأنا لازلت أحاول تطبيق فلسفتى وطريقة لعبى على الفريق، أنا أرى تحسن فى الأداء، لكننا سنحتاج إلى بعض الوقت للأسف، نحن لا نمتلك الوقت الكافى حاليا".

وتابع موسيمانى: "مع بداية الموسم الجديد، سأعمل على تحسين الأداء بشكل أكبر، لكن فى النهاية أنا لازلت جديد وأعمل على تحسين الأداء، لذلك فعلينا أن نتحلى بالصبر".

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى للأهلى، الاستعانة بلاعبى الفريق الصاعدين وممن لم يحصلون على فرصة كافية هذا الموسم للدفع بهم فى مباراة مباراة طلائع الجيش، السبت المقبل، فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة اسابيع.

ويأتى قرار موسيمانى بالاستعانة ببعض الصاعدين ولاعبى الدكة، بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمى عقب الفوز على الوداد المغربى مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة ، ويرغب المدير الفنى للأهلى راحة أكثر من لاعب أساسى عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتى فى مقدمتهم محمد الشناوى وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هانى وأجاى وأفشة.