شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: نفسى الزمالك يصعد لنهائى أفريقيا والاهلى "فاق" مع موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنّى وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومنتخب مصر الاسبق صعود الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الاهلي الذى تأهل رسمياً للنهائي القاري مؤخراً على حساب الوداد المغربي ، موضحاً أن إقامة نهائي البطولة الأهم في أفريقيا بين فريقين من نفس الدولة سيكون حدث تاريخي لأول مرة وسيُزيد من مُتعة البطولة للأهلي حال التتويج بها.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء الأحد المقبل بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن الزمالك فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف ، فيما فاز الاهلي على الوداد بخمسة أهداف لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة.

وتابع وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" عبر قناة الأهلي : ستكون قمة كروية مُثيرة وتاريخية أن يلتقي الاهلي مع الزمالك في نهائي أفريقيا..لو فاز الاهلي سيتربع على عرش أفريقيا ويحصد البطولة القوية والأغلى من منافسه التقليدي الزمالك .

وطالب نجم الأهلي الأسبق من الجميع تبنّى مبادرة لنبذ التعصب حال صعود الزمالك للنهائي وإقامة المباراة النهائية بين قطبي الكرة المصرية ، مُتمنياً حضور الجماهير هذه المباراة حتى لو حضر ألفي مُشجع بسبب الإجراءات الإحترازية المُتبعة في العالم كله حالياً جراء "جائحة" كورونا.

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وقال وليد صلاح الدين أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يرغب وربما سيطلب إقامة نهائي البطولة بحضور جمهور ولو بعدد قليل لأن هذا سيُساهم في إنجاح الحدث بشكل أفضل وهذا ما يتمنّاه الكاف في المباريات النهائية بشكل خاص.

وشدد وليد صلاح الدين على أنه توقع أن يفوز الاهلي بثلاثة أهداف أو أربعة وربما خمسة على الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة ، مُعلقاً": فرقة الاهلي "فاقت" مع موسيماني بشكل واضح لذا توقعت أن يفوز الاهلي في لقاء العودة بعدد كبير من الاهداف.

وتمنى نجم الأهلي الاسبق أن يمنح موسيماني بعض لاعبي الفريق الفرصة في مباراة طلائع الجيش بالدوري السبت المقبل بهدف تجهيزهم لنهائي أفريقيا ، موضحاً أنه لابد من منح الفرصة لكهربا وصالح جمعة ومحمود وحيد في لقاء الطلائع في خنام بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالح مؤخراً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.