مرتضى منصور: أرفض هبوط أي فريق من "دوري عمرو الجنايني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هبوط أي فريق من دوري We المصري في نسخته الحالية.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إنه كان ضد عودة الدوري خلال فترة توقفه الماضية، لافتًا إلى أن الأندية تعاني من ضعف الإيرادات.

واوضح، أنه ضد هبوط أي فريق للدرجة الثانية، هذا لم يكن دوري، كان -دوري فللي-، دوري عمرو الجنايني".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته:"كنت معترض من البداية على عودة الدوري بسبب إغلاق الأندية لأكثر من خمسة أشهر، ولا توجد إيرادات ليتم الصرف منها".