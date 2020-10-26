مرتضى منصور: الزمالك استفاد من تأجيل مواجهة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن فريقه استفاد من تأجيل مواجهته ضد الرجاء المغربي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى يوم الأحد القادم.

وأضاف نصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أن تأجديل المواجهة سيعود بالنفع على الزمالك في استعادته لعدد من لاعبيه المصابين.

وتابع: "هل سيشارك فرجاني ساسي ومحمود علاء وشيكابالا ويوسف أوباما وحازم إمام في لقاء الإسماعيلي؟، ألم أقل من قبل أن ليس كل ما يُعرف يقال؟".

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وأشار إلى أن باتشيكو كان يتمنى تأجيل مواجهة الرجاء، فالفريق به عدد كبير من المصابين وعندما يحين الموعد الجديد للقاء سيكون الكل في أفضل حال.

وأوضح، أن هناك من يتحدثون عن عودة مصابي الرجاء وأن قرار التأجيل سيؤثر على الزمالك.

وأتم منصور تصريحاته:"إذا لم يصبح الرجاء جاهزًا لخوض المباراة في موعدها الجديد وما زال لاعبيه مصابين بكورونا، فالاتحاد الأفريقي سيأمر بتأهل الزمالك للمباراة النهائية فورًا".