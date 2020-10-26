ملف الأحد.. حلم بيراميدز بالكونفدرالية ينتهي من بركان.. وحجازي إلى اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 25 أكتوبر 2020.
رسميًا.. غالي يعلن رحيله عن نادي الجونة
موسيماني: وصلنا النهائي لكننا لم نتوج باللقب.. وأطالب الجماهي بالصبر
رسميًا.. أحمد حجازي إلى اتحاد جدة السعودي
إصابة البرازيلي رونالدينيو بفيروس كورونا
رسميا.. حسام عاشور ينضم للاتحاد السكندري.. والأهلي قد تكون مواجهته الأولى
النني يشاهد خسارة آرسنال أمام ليستر سيتي من على مقاعد البدلاء
منافس الزمالك.. الرجاء يُعلن إصابة جديدة بكورونا.. وحالة شفاء بين صفوف الفريق
وسط جدل حول "التحكيم".. حلم بيراميدز بالكونفدرالية ينتهي من بركان
بالفيديو.. كريم حافظ يساهم في فوز مالاتيا سبور بالدوري التركي
الزمالك يغيب عن جلسة التحقيق في شكواه ضد الأهلي
اجتماع بين البدري والجهاز المعاون لمناقشة تحضيرات مباراة توجو
خاص.. حازم إمام يمدد عقده مع الزمالك
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