محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، إن فريقه عليه أن يكمل ما بدأه في دوري أبطال أفريقيا عن طريق التتويج باللقب في النهاية.
وأضاف موسيماني في تصريح مصور نشره النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه يعمل على تطبيق طريقته وفلسفته، ولكنه يحتاج لمزيد من الوقت.
وأوضح، أن مواجهة الوداد كانت صعبة ولكن الفريق تمكن من الفوز بعد عمل جيد خاصة في المغرب.
وأشار إلى أن تسجيل أهداف في وقت مبكر سواء في المغرب أو القاهرة يعد أمر جيد.
وأكد أن الأهلي ينتظر حاليًا الفريق الذي سيواجهنا في النهائي ولكن الأمور لا زالت صعبة، ففريقه وصل فقط إلى النهائي ولكنه لم يفز بالكأس.
وأتم تصريحاته: "على الجماهير أن تتحلى بالصبر، أحاول تطبيق فلسفتي وطريقة لعبي مع الفريق، أرى تحسن في الأداء وسنحتاج إلى مزيد من الوقت، ولكننا لا نمتلك ما يكفينا حاليًا".
كانت هذه تفاصيل خبر موسيماني: وصلنا النهائي لكننا لم نتوج باللقب.. وأطالب الجماهير بالصبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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