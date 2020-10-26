بادجي: وصول الأهلي لنهائي أفريقيا بعد غياب أمر جيد.. وأتمنى تواجد الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعرب أليو بادجي، لاعب الأهلي، عن سعادته لوصول الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، مشيرا إلى أنه أمر جيد بعد غياب.
وقال بادجي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي:" أعتقد أنه لأمر جيد الوصول للنهائي بعد أن غاب الأهلي عن هذا الانجاز في السنوات الماضية ".
وأضاف مهاجم الأهلي:" نحن جميعا سعدا فنحن فريق واحد، ونرغب كثيرا أن يتسنى للجماهير حضور المباراة النهائية لتشجعيا حتى نفوز باللقب".
وأوضح، أنه أعجبه الطريقة التي لعب بها الأهلي أمام الوداد، مؤكدا أن اللاعبون كانت شخصية واضحة وتحلوا بالقتال في الملعب.
وأتم:" كنت سعيد للغاية بمتابعة اللقاء من على مقاعد البدلاء على الرغم من عد مالمشاركة إلا أننى سعيد لفوز الفريق فكلنا هنا معا ونحن فريق واحد".
وينتظر الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي، حيث فاز الفريق الأبيض في لقاء الذهاب بهدف دون رد.
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