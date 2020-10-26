نهاية مثيرة للكونفدرالية.. طرد واعتراض على الحكم واشتباكات بين لاعبي بيراميدز ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خسر فريق بيراميدز نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 0-1 اليوم الأحد في المواجهة التي أقيمت من مباراة واحدة على ستاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالمغرب.

المباراة أقيمت وسط أخطاء تحكيمية فجة، ولم يكن الحكم على صواب في الكثير من القرارات التي كانت ضد بيراميدز.

وسجل نهضة بركان المغربي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 بعد لعبة بدأت من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء نفذها عمر نمساوي، واستقبلها محسن ياجور برأسية وارتدت له من الدفاع فسددها مجددا وتغيير اتجاهها عن طريق يوسف دايو لتسكن شباك بيراميدز.

وشهدت الدقيقة 21 حالة مثيرة للجدل، بعدما تدخل العربي ناجي بشكل عنيف على محمد حمدي في الجانب الأيسر، لكن الحكم أليوم أليوم اكتفى باحتساب بطاقة صفراء فقط.

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وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه بكر الهلال لاعب نهضة بركان بالدقيقة 89 بعدما تدخل بشكل عنيف على عمر جابر المدافع الأيمن لبيراميدز.

واستمرت المباراة متوترة عقب طرد لاعب نهضة بركان، وضاع الوقت الضائع المقدر بأربعة دقائق في اعتراضات من جانب الفريقين ولم يكن هناك تعويض كاف من جانب أليوم أليوم حكم المباراة.

وبعد صافرة حكم المباراة، اعترض لاعبو بيراميدز على الحكم بعد قراراته التي اعتبروها سببا في خسارة البطولة، وسط احتفال الفريق المغربي بالبطولة الأولى في تاريخه، ودخلوا في مشادات مع حكم اللقاء.

وحين جاء وقت استلام الفريق الخاسر للمباراة لم يتقدم أحد من لاعبي فريق بيراميدز لاستلام ميداليات المركز الثاني، ليصعد على الفور الفريق المغربي ويحمل كأس الكونفدرالية.