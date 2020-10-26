بعد التدخل القوي أمام بركان.. إصابة عمر جابر بشرخ في شظية القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي تعرض عمر جابر مدافع فريق نادي بيراميدز لشرخ في شظية القدم، بعدما تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. وخرج عمر جابر مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من اللقاء بسبب تعرض عنيف من جانب لاعب نهضة بركان بكر الهلالي. ورغم عنف اللقطة لم يرها الحكم، قبل أن يراجعه حكم تقنية الفيديو ويؤكد ضرورة طرد الهلالي من اللقاء. Advertisements وأكد الجهاز الطبي أنه تم وضع قدم عمر جابر في جبيرة بسبب شرخ في شظية القدم، على أن يخضع لأشعة في القاهرة بعد عودة البعثة للقاهرة. وخسر نادي بيراميدز نهائي كأس الكونفدرالية بهدف نظيف على يد نهضة بركان المغربي.

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