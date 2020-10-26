اتحاد جدة: أحمد حجازي لن يترك نادينا إلا بعد اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أحمد صادق دياب، المتحدث باسم نادي اتحاد جدة السعودي، عن كواليس التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، التعاقد مع المصري أحمد حجازي من صفوف وست برومتش ألبيون الإنجليزي بشكل رسمي.

ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فكتب النادي: "حجازي اتحادي".

وقال دياب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن حجازي لاعب كبير ويتمنى أن يظهر بمستوى رائع مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف، أن أحمد حجازي كان حريص على الانتقال لفريق الاتحاد، والمفاوضات معه تمت بسهولة ولم تأخذ وقت.

وأوضح المتحدث باسم اتحاد جدة، أن ناديه تعاقد مع المدافع المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء قبل نهاية الموسم الحالي.

وتابع:" اي تعاقد لأي نادي يُنظر إلى مواصفات معينة قبل اتمام التعاقد، والمواصفات كانت تنطبق على اللاعب أحمد حجازي".

وأتم تصريحاته:" انضمام اللاعب أحمد حجازي لفريق الاتحاد سيكون خلال يومين، ولن يخرج من اتحاد جدة الا بعد اعتزاله كرة القدم".