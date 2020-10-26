ماذا قالت صحف المغرب بعد تتويج نهضة بركان بالكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف المغربية، الضوء على فوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ الفريق المغربي والذي جاء على حساب بيراميدز عقب الفوز بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مولاي عبد الله بالمجمع الرياضي".

وشهدت المباراة أخطاء تحكيمية من الحكم الكاميروني أليوم نيانت تكاد تصف بـ"الفضيحية"، إلا أن في النهاية فشل بيراميدز بالتتويج باللقب الأفريقي في النهائي الأول له على المستوى القاري.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز تعليقات الصحف المغربية بعد خسارة بيراميدز لقب الكونفدرالية:

- "نهضة بركان يتوج بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه على حساب بيراميدز"

ذكرت صحيفة "هسبورت"، أن فريق نهضة بركان توّج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه عقب الهدف الذي جاء في الدقيقة 15.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن رغم رمي بيراميدز كل أوراقه الهجومية في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة إلا أن صافرة نيانت منحت اللقب الأفريقي للنهضة في النهاية.

- "نهضة بركان يطيح ببيراميدز المصري"

صحيفة "البطولة" قالت، إن فريق نهضة بركان عوّض إخفاق الموسم الماضي حين إنهزم من الزمالك بركلات الترجيح، إلا أن الفريق البركاني في الموسم الحالي توّج باللقب للمرة الأولى في مسيرته.

وأضافت الصحيفة، أن نادي نهضة بركان كشّر عن أنيابه وأظهر نواياه من خلال الهدف الذي سجله دايو في الدقيقة 16 من بداية المباراة.

الصحيفة أشارت إلى أن محاولات بيراميدز عقب الهدف كانت دون جدوى، ليتوج نهضة بركان باللقب الأفريقي الأول والثاني في تاريخه عقب لقب كأس العرش.

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- "نهضة بركان يتوج بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي"

صحيفة "LE 360"، تحدثت عن مباراة بيراميدز ونهضة بركان، قائلة :"نهضة بركان يتوّج باللقب بعدما سبق الفريق البركاني وأن وصل للمباراة النهائية قبل الخسارة من الزمالك".

وأضافت الصحيفة، أن فريق نهضة بركان أصبح الفريق الخامس الذي يتوّج بلقب الكونفدرالية بعد كل من الجيش الملكي (2005)، الفتح الرباطي (2010)، المغرب الفاسي (2011)، وأخيرًا الرجاء في نسخة (2018).

وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن التتويج بالكونفدرالية أعاد البسمة من جديد لجماهير نهضة بركان بعد خسارة لقب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء والذي حسم اللقب في الجولة الأخيرة.

- "نهضة بركان بطلاً للكونفدرالية بالفوز على بيراميدز"

صحيفة "المنتخب" المغربية، تناولت أحداث مباراة بيراميدز ونهضة بركان، لافتة إلى أن الفريق البركاني حقق لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

الصحيفة المغربية ذكرت أن فوز نهضة بركان باللقب جاء لتعويض إخفاق الموسم الماضي بعد الخسارة من الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة (5-3).