بالفيديو.. لمسة يد وبطاقة حمراء.. هل تعرض بيراميدز لظلم تحكيمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي جدلا تحكيميا لممثل مصر في المباراة المقامة على ملعب "مولاي عبد الله" في نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية نسخة (2020).

البداية كانت في الدقيقة 11 من خلال تعدي العربي الناجي على محمد فاروق دون كرة؛ حيث أظهرت الإعادة التليفزيونية ذلك إلا أن الحكم الكاميروني أليوم نيوم لم يعد للفيديو لمتابعة اللقطة عن طريق "فار".

الحالات التحكيمية المثيرة للجدل تواصلت ضد بيراميدز بهدف سجله مدافع نهضة بركان يوسوفا دايو، لكن الكرة لمست يد محسن ياجور، مهاجم الفريق المغربي، لكن حكم المباراة احتسب الهدف ليتقدم ممثل المغرب بنتيجة (1-0).

ووصل بيراميدز لنهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في مسيرته عقب الفوز على فريق حوريا كوناكري الغيني بنتيجة (2-0).

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في المقابل، استطاع نهضة بركان العبور للدور النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على مواطنه حسنية أغادير بنتيجة (2-1)، حيث خسر بركان لقب النسخة الماضية بالهزيمة من الزمالك بركلات الترجيح (5-3).

واستطاع نهضة بركان أن يتوج باللقب الأفريقي للمرة الأولى في مسيرته بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد.

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هدف مثير للجدل