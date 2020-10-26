قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، اختيار محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي غدا في ختام الدوري. في ختام الدوري. وجاء اختيار طاقم الحكام على النحو التالي: محمود البنا حكم ساحة سمير جمال وهاني عبد الفتاح مساعدين هاني امين حكم رابع محمد سلامة حكم فيديو أحمد حمدي مساعد حكم فيديو

البنا حكم ساحة سمير جمال وهاني عبد الفتاح مساعدين هاني امين حكم رابع محمد سلامة حكم فيديو أحمد حمدي مساعد حكم فيديو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.