أحمد كشري يكشف كواليس رحيله عن تدريب أسوان

كشف احمد كشري مدرب اسوان السابق انه شعر بوجود مكيدة ضده بعد تصميم رئيس نادي اسوان على كتابة قيمة التعاقد الجديدة في رسالة عبر" الواتس اب"

قال كشري في تصريحات هاتفيه للإعلامي ابراهيم

فايق عبر برنامجه جمهور التالته انه شعر بشئ غير طبيعي في طريقة التفاوض في تجديد تعاقدة مع فريق اسوان خصوصا بعد وجود وكيل اللاعبين للتفاوض معي.و اضاف انه فوجئ قبل موعد الاجتماع بيومين ان نادي اسوان قام بتقديم عرض لإحدى اللاعبين بنادي السويس عن طريق وكيل اللاعبين دون علمي و هذا الأمر جعلني أتراجع للخلف و لكن لم اتحدث مع احد في الفريق في هذا الأمر .