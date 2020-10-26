أحمد كشري يكشف كواليس رحيله عن تدريب أسوان

كشف احمد كشري مدرب اسوان السابق انه شعر بوجود مكيدة ضده بعد تصميم رئيس نادي اسوان على كتابة قيمة التعاقد الجديدة في رسالة عبر" الواتس اب"
قال كشري في تصريحات هاتفيه للإعلامي ابراهيم
و اضاف انه فوجئ قبل موعد الاجتماع بيومين ان نادي اسوان قام بتقديم عرض لإحدى اللاعبين بنادي السويس عن طريق وكيل اللاعبين دون علمي و هذا الأمر جعلني أتراجع للخلف و لكن لم اتحدث مع احد في الفريق في هذا الأمر .
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