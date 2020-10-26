رضا عبدالعال : " لو كنت رئيس بيراميدز لأبلغت المدرب بالعودة لبلاده "

شن رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوماً شديداً على الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، وذلك عقب خسارة الفريق للقب الكونفدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وقال عبد العال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لو كنت رئيساً لنادي بيراميدز لأبلغت تشاشيتش

بالعودة إلى بلاده عقب نهاية المباراة مباشرة وعدم حضوره إلى مصر مرة أخري".

وأضاف أن المدير الفني قام بالعديد من التعديلات الغير مفهومة على التشكيل المعتاد للفريق، وأنه أخطأ في البدء بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي للفريق .

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الكرواني أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز يتحمل خسارة لقب الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وقال عبدالعال "المدرب يتحمل خسارة اللقب بسبب التشكيل، وعمر جابر كان خارج نطاق الخدمة تمامًا فى هذا اللقاء، وهناك لاعبين كانوا بعيد عن المستوي".

وأضاف: "حكم اللقاء كان سييء للغاية وهناك لاعبين من الفريق المغربي يستحقون الطرد بعد الإعتداء على محمد فاروق".