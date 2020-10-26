رضا عبد العال: الأندية المغربية لا تعرف الفوز إلا بـالتحكيم

انتقد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، الطريقة التى لعب بها فريق نهضة بركان المغربي، أمام بيراميدز، بعد الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية.
وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "هذه هي طريقة لعب الأندية المغربية، ينجحون فى الخروج بالبطولات من خلال التحكيم الأفريقيوالتمثيل داخل الملعب، لا يعرفون الفوز إلا بهذه الطريقة".
وأضاف: "الزمالك سيفوز على الرجاء المغربي فى القاهرة، وتعرضت لانتقادات فى المغرب بسبب تصريحاتي حول فريقي الوداد والرجاء، وأؤكد الأندية المصرية أعلي بكثير فى المستوي من المغربية".
كما أكد رضا عبدالعال، أنالكاميروني أليوم نيانت، ظلم فريق بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي، مشددًا على أنه من أسباب خسارة لقب الكونفيدرالية.
وقال عبدالعال "الحكم الكاميروني ظلم فريق بيراميدز من خلال هذه المباراة وخاصة الهدف الذى سجله نهضة بركان من لمسة يد واضحة للغاية".
وأضاف: "نيانت تغاضي عن طرد العديد من لاعبي بيراميدز فى اللقاء، وكان يجب عليه العودة إلى تقنية الفيديو فى الهدف الذى سجله نهضة بركان".
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