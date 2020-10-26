أحمد حسن ينتقد مدرب بيراميدز ويطالب برحيله

أعرب الصقر أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية سابقًا، عن حزنه لخسارة نادي بيراميدز لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار":

"بيراميدز يمتلك قوام جيد من اللاعبين ولكن المدرب تشاتشيتش هو السبب الرئيسي في الخسارة بلقاء نهائي الكونفدرالية".وتابع: "الإبقاء على المدرب تشاتشيتش أمر غريب للغاية ولا أعرف سبب استمراره مع الفريق السماوي".

أعرب الصقر أحمد حسن، عن استغرابه الشديد في بعض قرارت مسئولي نادي بيراميدز وخاصة في الأمور التعاقدية مع اللاعبين.

وقال "بيراميدز يشتري العديد من النجوم واللاعبين دون الاستفادة من ورائهم بالشكل الأمثل".

وتابع: "بيراميدز اشتري إسلام عيسى بـ 45 مليون جنيه وببحث الآن له عن إعارة".