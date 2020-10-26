خبير تحكيمي : الأخطاء التحكيمية بمباراة بيراميدز ونهضة البركان حددت بطل الكونفدرالية

انتقد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، الأداء التحكيمي للكاميروني أليوم أليوم الذي أدار مباراة بيراميدز ونهضة البركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية. وتوج نهضة البركان المغربي بلقب كأس الكونفدرالية بعد تغلبه على بيراميدز بهدف نظيف، ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه. لأول مرة في تاريخه. وقال الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " المباراة كانت صعبة على أليوم أليوم، وارتكب أخطاء كثيرة خلال المباراة". وأضاف " الحكم الكاميروني كان تحت ضغط كبير بسبب هجوم الإعلام المغربي عليه بعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا". Advertisements وأكمل " الأخطاء التحكيمية كان لها دور كبير جدا في تحديد الفائز بالمباراة". يذكر أن نهضة البركان المغربي خسر لقب الكونفدرالية في العام الماضي أمام نادي الزمالك.

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