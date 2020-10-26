بسبب عنف لاعبي بركان.. إصابة عمر جابر بشرخ في شظية القدم

تعرض عمر جابر مدافع فريق نادي بيراميدز والمنتخب الوطني الأول لشرخ في شظية القدم، بعدما خرج مصابا في مباراة الفريق أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وخرج عمر جابر مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من اللقاء بسبب تعرض عنيف من جانب لاعب نهضة بركان بكر الهلالي ورغم عنف اللقطة لم يرها الحكم،
وأكد الجهاز الطبي أنه تم وضع قدم عمر جابر في جبيرة بسبب شرخ في شظية القدم، على أن يخضع لأشعة في القاهرة بعد عودة البعثة للقاهرة.
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