تيجانا يكشف كواليس اختيار غانم سلطان رئيسا لقطاعات الكرة بالنادي

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة النادي، والقائم بأعمال أمين الصندوق، ، والمشرف العام علي كرة القدم، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرر تعيين غانم سلطان

رئيسا لقطاعات الكرة، و طارق يحيي رئيسا للجنة الفنية لقطاع الناشئين .أضاف تيجانا انه تم عقد اجتماع اليوم في حضور فاروق جعفر المستشار الرياضي لمجلس الادارة ، مع غانم سلطان وطارق يحيي ، وتسلم خلاله سلطان المهام من يحيي الذي كان يشغل هذا المنصب.. مضيفاً ان ابناء النادي يخدمون الزمالك في اي منصب ، وفي أي وقت .