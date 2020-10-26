أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة النادي، والقائم بأعمال أمين الصندوق، ، والمشرف العام علي كرة القدم، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرر تعيين غانم سلطانرئيسا لقطاعات الكرة، و طارق يحيي رئيسا للجنة الفنية لقطاع الناشئين .
أضاف تيجانا انه تم عقد اجتماع اليوم في حضور فاروق جعفر المستشار الرياضي لمجلس الادارة ، مع غانم سلطان وطارق يحيي ، وتسلم خلاله سلطان المهام من يحيي الذي كان يشغل هذا المنصب.. مضيفاً ان ابناء النادي يخدمون الزمالك في اي منصب ، وفي أي وقت .
كانت هذه تفاصيل خبر تيجانا يكشف كواليس اختيار غانم سلطان رئيسا لقطاعات الكرة بالنادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.