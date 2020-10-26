التعادل يحسم نتيجة مباراة يوفنتوس وفيرونا

حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من

مسابقة الدوري الايطالي.

تقدم هيلاس فيرونا بهدف عن طريق اندريه فافيلي في الدقيقة 60، ثم أدرك يوفنتوس التعادل

عن طريق ديان كولوسيفيسكي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الخامس في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 9 نقاط، فيما يحتل هيلاس فيرونا المركز الثامن برصيد 8 نقاط.