السادس..نهضة بركان ينضم إلى الفرق المغربية الفائزة بكأس الكاف “الكونفدرالية”

ثأر نهضة بركان لنفسه ولأندية المغرب من الكرة المصرية، عندما هزم بيراميدز بهدف دون رد في نهائي كأس الكاف، الكونفدرالية، الذي أقيم مساء اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020، على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، لينضم إلى قائمة طويلة من الأندية المغربية المُتوجة بهذه الكأس.

فريق النهضة البركانية حرص على اعتباره من الخسارة التي مُني بها أمام الزمالك المصري في نهائي الكونفدرالية عام 2019، كما أراد إعادة الثقة إلى جمهور الكرة المغربية بعد أن تلقي الوداد البيضاوي هزيمة نكراء أمام الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بنتيجة 1/5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فضلاً عن خسارة الرجاء البيضاوي أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بهدف دون رد.

وجاء هدف بركان الوحيد أمام بيراميدز عند الدقيقة 17 بواسطة مدافع بوركينا فاسو “دايو” حين نجح في تغيير اتجاه كرة سددها المهاجم المغربي المُخضرم “محسن ياجور” داخل منطقة الستة ياردات بعد ركلة حرة مباشرة نفذها عمر النمساوي. وحافظ فريق المدرب طارق السكتيوي على الهدف الوحيد حتى النهاية، ولم يسمحوا بأي تسديدة على حارسهم زهير لعروبي طيلة الـ 90 دقيقة، ليكتفي بيراميدز بتسديدات بعيدة فوق العارضة وأخرى جوار المرمى.

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نهضة بركان ينضم إلى الفرق المغربية الفائزة بكأس الكاف “الكونفدرالية”

انضم نهضة بركان بعد هذا التتويج إلى الفرق المغربية الفائزة بكأس الكاف “الكونفدرالية”، بعدما تُوج بلقب البطولة لأول مرة في التاريخ مساء اليوم الأحد، ليعوض خسارته أمام الزمالك، ويعيد المغرب إلى الواجهة الأفريقية مرة أخرى، برفعه عدد مرات تتويج أندية البطولة الاحترافية بالكونفدرالية إلى 7 تتويجات، من بينهم تتويجين لـ “الكوكب المراكشي والرجاء” قبل النظام الجديد للمسابقة المعمول به بدءًا من 2004.

وتُوجت أندية المغرب لأول مرة بلقب كأس الاتحاد الأفريقي في عام 1996، عندما فاز الكوكب المراكشي بنتيجة 1/5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وبعد سنوات طويلة فاز الرجاء البيضاوي بلقب البطولة عام 2003، وهو الأخير قبل استحداث النظام الجديد، وفي 2005 جلب نادي الجيش الملكي اللقب الأول للمغرب بالنظام الجديد، حين هزم نادي دولفين النيجيري في المباراة النهائية، وحاول الجيش الاحتفاظ بهذا اللقب في نسخة 2006، غير أنه سقط أمام النجم الساحلي التونسي، وظلت أندية المغرب دون أي تتويج بالكأس لمدة 4 سنوات، حتى جاء الفتح الرباطي ثم المغرب الفاسي ليحققان اللقب عامي 2010 و2011.

وفي عام 2018، تمكن الرجاء من إعادة كأس الكاف إلى المغرب بعد أن هزم فيتا كلوب الكونجولي، وكان نهضة بركان قريبًا من إبقاء الكأس في المغرب عام 2019 لولا سقوطه بفارق ركلات الجزاء أمام الزمالك بعد التعادل ذهابًا وإيابًا 1/1.

نهضة بركان ينضم إلى الفرق المغربية الفائزة بكأس الكاف "الكونفدرالية"