سوق الانتقالات | رسميًا.. اتحاد جدة يتعاقد مع أحمد حجازي في صفقة قياسية

أبرم نادي اتحاد جدة صفقة مدوية في الساعات الأخيرة الميركاتو السعودي، بعدما نجح في إقناع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، بالانتقال لصفوفه بشكل رسمي، قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ولم يعلن اتحاد جدة اي تفاصيل تخص الصفقة سواء مدة التعاقد او قيمتها، ولكن بحسب المصادر فإن إدارة النادي السعودي، أنهت كافة الاتفاقات مع أحمد حجازي لضمه لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند في العقد يمنح النادي السعودي خيار ضمه نهائيًا مقابل ما يقرب ما يقرب من 4 ملايين يورو.

ودفع الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش، النجم المصري، إلى الرحيل عن صفوف الفريق، خاصة أنه لا يُشركه بشكل أساسي في المباريات، ويتم الاعتماد عليه لفترات قصيرة، كما أن المدرب أبلغه بأنه لا يريد الإبقاء عليه.

ووافق نادي وست بروميتش ألبيون على العرض الاتحادي، لاستعارة حجازي لمدة موسم، رغم أن رغبة اللاعب، كانت الاستمرار مع الفريق الإنجليزي، بعدما صعد هذا الموسم إلى الدوري الممتاز “البريميرليج”، لكن الجلسة التي عقدها معه بيليتش عجلت بقرار الرحيل.

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وأخبر بيليتش مدافعه المصري بأنه لا يضمن له المشاركة بصفة أساسية إذا استمر مع الفريق، وبالتالي الأفضل سيكون رحيله إلى اتحاد جدة، واللعب في الدوري السعودي.

وكانت صحيفة ميرور البريطانية الشهيرة، قد كشفت أن أحمد حجازي سينضم لصفوف اتحاد جدة، براتب أسبوعي يزيد عن 70 ألف جنيه استرليني، فيما يحصل النادي على مبلغ قيمته 4 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب.

ورحل حجازي عن النادي الأهلي في صيف 2017 على سبيل الإعارة لنادي وست بروميتش، ثم قام النادي الإنجليزي بتفعيل بند شراء عقده نهائيًا، ودفع مبلغ 4 مليون يورو لصالح الفريق القاهري.

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