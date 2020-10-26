ملخص مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية “البرتقالي ينتقم للكرة المغربية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص قمة مباريات اليوم في قارة أفريقيا بين نهضة بركان وبيراميدز، لحساب نهائي كأس الكونفدرالية 2020/2019، والتي انتهت بفوز صعب للنادي المغربي “نهضة بركان” بهدف دون رد، سجله مدافع بوركينا فاسو “دايو” في الشوط الأول بعد متابعة لتسديدة محسن ياجور داخل منطقة الستة ياردات.

المباراة التي استقبلها ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، شهدت الكثير من الالتحامات والتدخلات الخشنة من كلا الطرفين، لتشهر البطاقة الصفراء عدة مرات، بالاضافة إلى بطاقة حمراء للاعب بركان “بكر الهلالي” في الدقيقة قبل الأخيرة من اللقاء.

انطلقت مباراة نهضة بركان وبيراميدز في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت المغرب ، 21:00 بتوقيت مصر، و22:00 بتوقيت السعودية، ونقلت المباراة على قناة بي إن سبورتس 7 بصوت المعلق الرياضي التونسي “نوفل الباشي“، كما نقلت على قناة المغرب الرياضية TNT (البث الأرضي) بصوت المعلق الرياضي “عادل المسعودي”.

ولم يشكل بيراميدز خطورة واضحة على مرمى حارس بركان “زهير لعروبي” في هذه المقابلة، حيث لم يُسدد رفاق عبد الله السعيد أي كرة بين الثلاث خشبات، وذهبت جميع محاولاتهم جوار القائمين أو فوق العارضة.

وكان نهضة بركان المغربي قد ترشح إلى نهائي الكونفدرالية على حساب مواطنه حسنية أكادير بهزيمته في الدور نصف النهائي بنتيجة 1/2، في المباراة التي استضافها ملعب مولاي عبد الله أمام مدرجات فارغة بسبب فيروس كورونا المتفشي بقوة في المملكة المغربية هذه الأيام.

أما فريق بيراميدز المصري – حديث العهد والمتحول من الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز – فقد بلغ نهائي الكونفدرالية على حساب حوريا كوناكري في مباراة نصف النهائي التي استضافها ملعب محمد الخامس الأسبوع الماضي، وانتصر بنتيجة 2/صفر.

ونجح نهضة بركان في التتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة في التاريخ، علمًا بأنه حاول التتويج بالكأس في المواسم الثلاثة الماضية، غير أنه كان يخسر اللقب على فروقات بسيطة لعل أبرزها عندما ترشح إلى نهائي 2019 وخسر بركلات الجزاء الترجيحية أمام الزمالك المصري.

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وكان نادي الأسيوطي سبورت أو بيراميدز، يبحث عن أول ألقابه بعد عامين فقط من تغيير اسمه في صيف 2018 بعدما اشتراه رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ“، والذي تنازل فيما بعد عن ملكية النادي لرجل الأعمال الإماراتي “سالم الشامسي” في صيف 2019.

وخسر بيراميدز أول فرصة للتتويج بلقب ما، صيف 2019، حين سقط بثلاثة أهداف نظيفة في نهائي كأس مصر، وها هو يخسر ثاني نهائي له في سنة واحدة.

وبهذه النتيجة ثأر نهضة بركان بقيادة الهداف المخضرم محسن ياجور للمغرب من الكرة المصرية، حيث انهزم بركان أمام الزمالك في نهائي الموسم الماضي، بالاضافة إلى توديع كبير الكرة المغربية الوداد البيضاوي على يد الأهلي بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف لهدف في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز 0-1 نهضة بركان

???? ملعب مولاي عبد الله (الرباط-المغرب)

???? كأس الكونفدرالية (النهائي)

انتهت

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية موسم 2020/2019.

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

???? ريفريش، هو كل ما عليك فعله، لتحديث الصفحة كي يصلك كل ما هو جديد عن أحداث المباراة أثناء سير اللعب.

???? وصيف النسخة الماضية “نهضة بركان” يعرف ملعب مولاي عبد الله جيدًا، وسبق له التتويج هناك بكأس العرش المغربي عام 2018، عندما هزم نادي الوداد الفاسي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 2/3 بعد التعادل 2/2 في الوقت الأصلي.

لا يزال بين صفوف نهضة بركان عدد من اللاعبين الذين شاركوا في نهائي كأس العرش المغربي عام 2018، أمثال القائد محمد عزيز والنمساوي والعربي الناجي وحمدي لعشير وبكر الهلالي.

يدير هذه المباراة ، الحكم الكاميروني أليوم أليوم

???????? تشكيلة نهضة بركان اليوم من المدرب المغربي طارق السكتيوي: زهير لعروبي – إسماعيل المقدم – دايو – محمد عزيز – لعربي ناجي – بكر الهلالي – زكريا حدراف – عمر النمساوي – زيد كروش – حمدي لعشير – محسن ياجور.

زهير لعروبي – إسماعيل المقدم – دايو – محمد عزيز – لعربي ناجي – بكر الهلالي – زكريا حدراف – عمر النمساوي – زيد كروش – حمدي لعشير – محسن ياجور. ???????? تشكيلة بيراميدز اليوم من المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش: المهدي سليمان – عبد الله بكري – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – أحمد توفيق – محمد فاروق – عبد الله السعيد – إيريك تراوري.

المهدي سليمان – عبد الله بكري – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – أحمد توفيق – محمد فاروق – عبد الله السعيد – إيريك تراوري. الشوط الأول

دقيقة حداد على ضحايا فيروس كورونا .. اللاعبون يقفون على دائرة خط الوسط

1″ صافرة بداية المباراة…

2″ أووووووووووووووه…تهديد مُبكر لمرمى بيراميدز من الهداف المخضرم محسن ياجور، الذي حول كرة عرضية جاءته من الجهة اليمنى لبركان وضعها فوق العارضة بقليل .. كان يمكنه توجيه الكرة بشكل أفضل!!

3″ ???? بطاقة صفراء ضد مدافع بركان إسماعيل المقدم بعد تدخله القوي على عبد الله السعيد..

10″ أووووووووووووه…خطأ فادح من حارس مرمى بيراميدز “المهدي سليمان” حاول الامساك بكرة عائدة من زميله، وتذكر في آخر لحظة أنه لو أمسك بها لاحتسبت ضده ركلة حرة غير مباشرة، ليفلتها في اللحظة الأخيرة أثناء تعرضه للضغط من محسن ياجور الذي خطفها ومررها إلى زيد كروش، لكن دون استغلال رغم أن المرمى فارغ تمامًا، لكن الدفاع المصري عاد في الوقت المناسب.

14″ ???? بطاقة صفراء للاعب بيراميدز محمد حمدي

15″ أفضلية واضحة في خط الوسط من نهضة بركان ..

15″ لم نر حارس مرمى نهضة بركان حتى هذه اللحظة، بيراميدز غير قادر على عبور خط الوسط.

17″ ⚽️ ???????? جووووووووووووووول …هدف أول عن طريق الهداف البارع محسن ياجور بعد متابعة لكرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، أرسلها عمر النمساوي من الجهة اليمنى، وفشل دفاع بيراميدز في تشتيتها ليتابعها ياجور في المرمى..

…هدف أول عن طريق الهداف البارع محسن ياجور بعد متابعة لكرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، أرسلها عمر النمساوي من الجهة اليمنى، وفشل دفاع بيراميدز في تشتيتها ليتابعها ياجور في المرمى.. 17″ ✅ محسن ياجور يرفع عدد أهدافه الأفريقية لـ 35 ، ليصبح على بُعد هدفين من مُعادلة رقم أسطورة مصر والأهلي محمود الخطيب.

17″ ???? الهدف يجب أن يحتسب باسم المدافع “دايو” لأن الكرة لمسته بعد أن صوب محسن ياجور الكرة من داخل الستة ياردات.. لكن الكاف قام باحتساب الهدف باسم محسن ياجور.. غريبة!!

20″ الكثير من الالتحامات القوية والعنيفة في هذا اللقاء.. واللعب يتوقف في 5 مناسبات مختلفة.

23″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط نهضة بركان لعربي ناجي بعد تدخل شرس على مدافع بيراميز أحمد أيمن منصور…

24″ عبد الله السعيد ينفذ الركلة الحرة المباشرة من على خط التماس من حوالي 40 ياردة، لكن الكرة تشتت إلى ركنية ، ويعود عبد الله السعيد لتنفيذ الركنية، ودفاع بركان يتعامل من جديد.

25″ أووووووه..بعد عملية ثنائية بين عمر جابر ومحمد فاروق، الأخير يصوب بباطن القدم جوار القائم الأيسر بقليل.. أول فرصة واضحة لفريق بيراميدز اليوم!

35″ اللعب منحصر في خط الوسط، دون أي فرص حقيقية على المرميين..

37″ ???? حمدي لعشير يتعرض لإصابة ويسقط لمدة دقيقة أو أكثر..

38″ مباراة متوسطة المستوى بسبب كثرة الضرب والالتحامات المستمرة، والسقوط المتكرر للاعبين، صافرة الحكم أليوم أليوم أطلقت مرارًا وتكرارًا

40″ ????نلعب في آخر خمس دقائق من المباراة ..ولا يزال التكتل في خط الوسط من كلا الفريقين هو سيد الموقف.. المساحات معدومة !

40″ ✅ ???? طارق السكتيوي مدرب نهضة بركان نجح في غلق المساحات على مفتاح لعب بيراميدز “عبد الله السعيد”

40″ لو واصل بيراميدز اعتماده الكلي على عبد الله السعيد في فتح الملعب وصناعة الفرص، سيخسر لا محالة، ولن يستطيع ولو تهديد مرمى زهير لعروبي..

41″ ✅ ???? اتضح من الشوط الأول اعتماد نهضة بركان على المراوغات للحصول على ركلات ثابتة للاستفادة من التميز الكبير للاعب عمر النمساوي في تنفيذ تلك الركلات.

43″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط بركان “زيد كروش”

45″ ???? رغم كل التوقفات التي رأيناها في الشوط الأول ، تخيل عزيزي القاريء كم دقيقة احتسبها كوقت بدل من ضائع؟؟

45″ ???? دقيقتان فقط كوقت بدل من ضائع!!! قرار غريب جدًا من الحكم.. كان يجب احتساب ما لا يقل عن 5 دقائق.

46″ ضربة جديدة لأحد لاعبي نهضة بركان في خط الوسط، ويسقط ويستهلك حوالي 30 ثانية حتى نهض!

47″ حمدي لعشير يرتكب خطأ ضد مدافع بيراميدز أحمد أيمن منصور..

47″ ???? الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول!!

???? شوط أول للنسيان خاصةً بعد الدقيقة 25.

الحكم لم يقدم الحماية اللازمة للاعبين، سواء من بيراميدز أو بركان.

استراحة

للتذكير بسجل بطولات كأس الكونفدرالية منذ بداية نظامه الجديد عام 2004 اضغط هنا

???? هجوم شرس بين شوطي المباراة على الحكم أليوم أليوم في الاستوديو التحليلي من جانب هيثم فاروق..

???? محلل قنوات بي إن سبورتس “هيثم فاروق” يؤكد: “الهدف الذي سجله محسن ياجور غير صحيح بسبب لمس الكرة بيده في بداية اللعبة بعد استقباله للعرضية من الركنية”.

يؤكد: “الهدف الذي سجله محسن ياجور غير صحيح بسبب لمس الكرة بيده في بداية اللعبة بعد استقباله للعرضية من الركنية”. ???? محلل قنوات بي إن سبورتس “هيثم فاروق” : “يوجد طرد صريح لقائد بركان محمد عزيز بعد عرقلة من الخلف للاعب محمد فاروق في وسط الملعب.. العرقلة تمت من دون كرة، لو كان طارق السكتيوي هو الحكم لاحتسابها بطاقة حمراء”.

: “يوجد طرد صريح لقائد بركان محمد عزيز بعد عرقلة من الخلف للاعب محمد فاروق في وسط الملعب.. العرقلة تمت من دون كرة، لو كان طارق السكتيوي هو الحكم لاحتسابها بطاقة حمراء”. الشوط الثاني

45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني

45″ لا يوجد أي تغيير في كلا الفريقين حتى الآن..

46″ أفضلية في بداية هذا الشوط من بركان

47″ بووووووووووووووووووم…محسن ياجور يسدد من 16 ياردة تقريبًا، كرة قوية دون تركيز تعلو العارضة بقليل..كان يمكنه التسديد بهدوء أكبر بباطن القدم في أي زاوية..

50″ التركيز من بركان على الطرف الأيمن بقيادة عمر النمساوي دائمًا

56″ ???? تغيير أول في صفوف بيراميدز بنزول لاعب الوسط “إبراهيم حسن” بدلاً من المدافع أحمد أيمن منصور..

56″ بيراميدز يغير أسلوب لعبه من 3-5-2 إلى 4-3-3 على أمل تسجيل هدف التعديل

58″ بركان يفقد التوازن في خط الوسط ، وهناك إصابة للاعب بكر الهلالي الذي قد يغادر الملعب ليحل محله اللاعب أمين الكاس.

63″ ???? حمدي لعشير يعيق محمد فاروق على الجهة اليسرى ، ومخالفة لفريق بيراميدز، عبد الله السعيد على التنفيذ..يرسل عرضية روووووووووووووعة في ارتفاع قاتل نحو محمد فاروق الذي حولها بلمسة واحدة بوجه القدم لتمر جوار القائم الأيمن لبركان .. تخرج ركلة مرمى!

64″ ❌ واحدة من أخطر فرص المباراة بالنسبة لفريق بيراميدز.. لكنها ليست بين الإطار.. لا نزال ننتظر أول فرصة لبيراميدز بين الثلاث خشبات!

65″ ???? تغيير أول في صفوف بركان بنزول “أمين الكاس” بدلاً من زكريا حدراف ..

65″ ???? التغيير الثاني في صفوف بيراميدز بنزول “جون أنطوي” بدلاً من أحمد توفيق.. مجازفة واضحة من جانب مدرب بيراميدز.

69″ أووووووووووووه،،، أول لمسة للمهاجم الغاني جون أنطوي، يتلقى تمريرة عرضية من اليمين أرسلها محمد فاروق، ليضعها برأسية جميلة، لكنها مرت جوار القائم الأيمن بياردتين على الأقل..

70″ فرصة ثالثة أو رابعة لبيراميدز لكن خارج الثلاث خشبات.. زهير لعروبي لم يقم بتصد واضح !

72″ ???? بووووووووووووم،،، حمدي لعشير يختار الحل الفردي بدلاً من التمرير إلى محسن ياجور، ويطلق تصويبة صاروخية من على خط الـ 18، بعد استغلال ناجح منه لخطأ فادح بين عمر جابر ودونجا في العمق الدفاعي أثناء محاولة التغطية.

72″ ياجور يلوم لعشير على تلك التسديدة التي ذهبت بعيدة في المدرجات ..

73″ قد يندم بركان على إهدار الفرص كما حدث له أمام حسنية أكادير، ظل يتفنن في اهدار الفرص حتى سجل أكادير هدف التعادل 1/1، وبعدها فاز بصعوبة بركلة جزاء.

80″ ???? أووووووووه..حمدي لعشير يرسل عرضية جميلة من أقصى اليمين نحو محسن ياجور على حافة منطقة جزاء بيراميدز، ليتسلم مهاجم الرجاء البيضاوي السابق ويصوب بقدمه اليسرى تحت رقابة علي جبر، لتذهب كرته جوار القائم الأيمن، بعيدة جدًا!

82″ بيراميدز المستحوذ لكن دون أي خطورة على الثلاث خشبات .. الفريق يجد صعوبات كبيرة في الثلث الأخير من الملعب لإنهاء الهجمات، لا توجد حلول من صانع الألعاب “عبد الله السعيد” صاحب 4 تمريرات حاسمة في مسابقة الكونفدرالية هذا الموسم.

84″ ???? ثاني تغييرات نهضة بركان ، بنزول لاعب منتخب بوركينا فاسو “آلان تراوري” بدلاً من زيد كروش..

84″ ???????? آلان تراوري انضم لصفوف بركان من نادي المرخية القطري في صيف 2019، ولعب 16 مباراة في الدوري المغربي وسجل هدفين.

84″ ???????? بعد نزول آلان تراوري، لدينا الآن 3 لاعبين من بوركينا فاسو على أرض الملعب ، دايو وتراوري بالاضافة إلى إيريك تراوري في بيراميدز.

88″ الحكم يطلب مراجعة تقنية الفار للتأكد من إحدى اللقطات المشكوك فيها ..

89″ ???? طرد للاعب وسط بركان “بكر الهلالي” بعد تدخله العنيف على لاعب بيراميدز ..