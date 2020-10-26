يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، لقمة مباريات اليوم الاحد، المقرر له على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

توج نهضة بركان المغربي بكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” لأول مرة بعد الفوز بهدف دون رد على بيراميدز المصري في المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وسجل المدافع يوسوفو دايو هدف الفوز لنهضة بركان بعد ارتباك دفاعي واصطدام الكرة بأكثر من لاعب في الدقيقة 15.

وهو اللقب الثاني للفريق المغربي منذ تأسيسه عام 1970 بعد لقب كأس المغرب العام قبل الماضي.

وبات نهضة بركان خامس فريق مغربي يتوج بلقب المسابقة بعد الجيش الملكي (2005) والمغرب الفاسي (2011) والفتح الرباطي (2010) والرجاء البيضاوي (2018).

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وترشح نهضة بركان المغربي إلى نهائي الكونفدرالية على حساب مواطنه حسنية أكادير بهزيمته في الدور نصف النهائي بنتيجة 1/2، في المباراة التي استضافها ملعب مولاي عبد الله أمام مدرجات فارغة بسبب فيروس كورونا المُنتفشي بقوة في المملكة المغربية هذه الأيام.

أما فريق بيراميدز المصري – حديث العهد والمتحول من الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز – فقد بلغ نهائي الكونفدرالية على حساب حوريا كوناكري في مباراة نصف النهائي التي استضافها ملعب محمد الخامس الأسبوع الماضي، وانتصر بنتيجة 2/صفر.

وسعي البوم نهضة بركان في التتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة في التاريخ، لا سيما بعدما حاول التتويج به في المواسم الثلاثة الماضية، غير أنه كان يخسر اللقب على فروقات بسيطة لعل أبرزها عندما ترشح إلى نهائي 2019 وخسر بركلات الجزاء الترجيحية أمام الزمالك المصري.

كما سعي نهضة بركان بقيادة الهداف المخضرم محسن ياجور، للثأر للمغرب من الكرة المصرية، حيث انهزم أمام الزمالك في نهائي الموسم الماضي، بالاضافة إلى توديع كبير الكرة المغربية الوداد البيضاوي على يد الأهلي بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف لهدف في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إليكم فيديو أهداف بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

هدف تقدم نهضة بركان “يوسوفو دايو”

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