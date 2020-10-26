أخبار اتحاد جدة| بالصور.. صحيفة برازيلية: برونو هنريكي يُبدع ويُقنع في الظهور الأول

امتدحت صحيفة “lance” البرازيلية بمحترف نادي اتحاد جدة، برونو هنريكي، بعد ظهوره المميز في مواجهة الفتح الماضية بالجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

واستطاع لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي صناعة الهدف الأول لزميله رومارينهو، وتكفل بتسجيل هدف التعادل لصالح اتحاد جدة، وذلك قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

إشادة برازيلية

وقالت الصحيفة المذكورة “احتاج لاعب خط الوسط المدافع برونو هنريكي إلى مباراة واحدة كاملة لإظهار أنه سيكون لاعبًا رئيسيًا في اتحاد جدة هذا الموسم. صنع هدفًا، وأحرز هدفًا في الوقت القاتل أنقذ به فريقه من الخسارة أمام الفتح“.

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وأوضحت “في الشوط الأول، كان صاحب القميص رقم 19 مسؤولاً عن تقديم مساعدة كبيرة لمواطنه رومارينهو في افتتاح التسجيل برأسه. في الشوط الثاني تعادل الفتح عن طريق ميتشيل تي فريد من ركلة جزاء ، وقلب علي الزقعان المباراة على أصحاب الأرض. لكن في الوقت القاتل، ظهر برونو هنريكي وقام بعمل اختراق جميل في منطقة الجزاء وأنهى الكرة بجودة عالية ليتسبب في إنقاذ اتحاد جدة من الخسارة، ويسجل هدفه الأول للنادي”.

تصريحات هنريكي

بعد المباراة، تحدث برونو هنريكي عن أيامه الأولى في العميد “لقد وصلت إلى السعودية منذ بضعة أيام وأنا أبذل قصارى جهدي للتكيف في أسرع وقت ممكن مع اتحاد جدة. اليوم ، تمكنت من لعب المباراة بأكملها وتمكنت من المساعدة في تسجيل هدف وصنعت تمريرة حاسمة. لسوء الحظ لم نفز ولكن بسبب ظروف المباراة أعتقد أن النتيجة كانت جيدة. آمل أن أستمر في التطور مع كل تدريب لأتحسن مع زملائي الجدد”.

وأضاف اللاعب “كانت الأيام الأولى هنا رائعة. لقد استقبلني الجميع بشكل جيد. لدينا هنا أيضًا العديد من البرازيليين في الفريق، بالإضافة إلى كاريل وجزء كبير من الجهاز الفني ، وهذا يساعد كثيرًا في التكيف. لقد لعبت للتو مباراتي الثانية مع الاتحاد وآمل أن أواصل مساعدة الفريق على تحقيق أهدافنا هذا الموسم”.