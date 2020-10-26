سوق الانتقالات | رسميًا.. سموحة المصري يتعاقد مع ظهير الهلال السوداني المتألق

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي سموحة “محمد فرج عامر” عن التعاقد بشكل رسمي مع الظهير الأيمن لفريق الهلال السوداني “أطهر الطاهر” لمدة 3 مواسم مقبلة، حيث وقع اللاعب في كشوفات النادي السكندري بعد نهاية عقده مع ناديه.

وقال فرج عامر أن إدارة سموحة حصلت على توقيع الطاهر لمدة ثلاث أعوام في صفقة انتقال حر، ووصل اللاعب إلى القاهرة، وقام بتوقيع كافة العقود بشكل رسمي، ليصبح ثاني صفقات الفريق بعد التعاقد مع محمود البدري قادمًا من الانتاج الحربي في صفقة مجانية أيضًا.

وكان أطهر الطاهر قد تألق مع الهلال السوداني خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخطف أنظار أكثر من نادٍ عربي على رأسهم الأهلي والزمالك المصريين، ونادي الترجي التونسي، ومولودية الجزائر.

وبسبب ظروف تفشي فيروس كورونا، توقفت المفاوضات بين تلك الأندية وأطهر الطاهر، خاصة بعد رفض اللاعب السوداني تجديد تعاقده مع الهلال السوداني، وأصر على خوض تجربة احترافية خارج بلاده.

وكانت مصادر سودانية قد كشفت بأن أطهر الطاهر سيتقاضي في الموسم الواحد 170 ألف دولار، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية بين إدارة سموحة واللاعب الذي وقع بالفعل لـ3 مواسم قادمة.

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ويعتبر أطهر الطاهر أحد المواهب السودانية المميزة، حيث لفت أنظار الهلال منذ الصغر، وقادته موهبته للانضمام لمنتخب السودان تحت سن 17 عامًا في 2013.

وانطلاقًا من 2014، بدأ أطهر الطاهر في دخول تشكيل الهلال الأساسي، واعتمد عليه المدرب التونسي نبيل الكوكي، كلاعب أساسي، وبرز أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا 2015، وأحرز هدف اللقاء.

ونال المدافع السوداني تجربة خوض النهائيات القارية مع المنتخب الأولمبي الذي خاض نهائيات دورة الألعاب الأفريقية بالكونغو برازافيل في 2015، ونهائيات أمم أفريقيا للمحليين في المغرب عام 2017.

ولأن أطهر لاعب متعدد الأغراض يلعب في الظهير الأيمن وقلب الوسط والجانب من الوسط وعلى الجناح الأيمن، فإن ذلك التعدد ساعده في الحصول على لقب هداف بطولة سيكافا إثيوبيا نسخة 2015.

وجاء موسمه الأخير مع الهلال بدوري الأبطال مميزًا، فهو دائم الظهور في التشكيل المثالي بعد نهاية كل جولة، والسبب في ذلك تأثيره الكبير على أداء الفريق السوداني ونجاحه في إحراز الأهداف، حيث وقع الأهداف خارج ملعب الهلال أمام الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي.