تشكيلة بيراميدز الأساسية أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.. “مفاجآت مدوية”

أعلن المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، تشكيلة بيراميدز الأساسية لمواجهة نهضة بركان في التاسعة من مساء اليوم الأحد 25-10-2020، على استاد مولاي عبد الله بالرباط، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودفع تشاتشيتش، بالحارس المهدي سليمان في تشكيلة بيراميدز الأساسية على حساب أحمد الشناوي الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

وفي الدفاع، يقود أحمد أيمن منصور خط دفاع بيراميدز في مركز الظهير الأيسر، بينما انتقل محمد حمدي للعب في وسط الملعب على أحد الطرفين، طبقًا لرؤية تشاتشيتش.

ودفع المدرب الكرواتي بكل من علي جبر وعبدالله بكري وأحمد توفيق ضمن تشكيلة بيراميدز الأساسية، في الخط الخلفي مع أحمد أيمن منصور، بينما يقود نبيل عماد دونجا وعمر جابر

وعلى الأطراف يشارك محمد فاروق في الجانب الأيمن، وبجواره عبد الله السعيد، ومحمد حمدي على الجانب الايسر، بينما يلعب إيريك تراوري في خط الهجوم ضمن تشكيلة بيراميدز الأساسية على حساب الغاني جون أنطوي.

وجاءت تشكيلة بيراميدز الأساسية على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

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خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – علي جبر – عبد الله بكري – أحمد توفيق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عمر جابر – محمد فاروق – محمد حمدي – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

أحمد الشناوي – محمد فتحي – إبراهيم حسن – جون أنطوي – دودو الجباس – محمود حمادة – إبراهيم عادل.

وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور – طارق طه – إسلام عيسى – رجب بكار – محمد عطوة – ولفريد كانون – عمر العيوني.