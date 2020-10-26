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ريال سوسييداد يقسو على هويسكا برباعية ويعتلي صدارة الليجا

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تغلب ريال سوسييداد على ضيفه هويسكا 4-1 الأحد ضمن المرحلة السابعة من لكرة القدم. 
 

وسجل للفائز ميكيل اويارزابال ثنائية 35 من ركلة جزاء و54، كريستيان بورتوغيز 68، وأليكسندر إيساك 75. 
 

فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد رفائيل مير فيسينتي 46. 
 

وصار رصيد سوسييداد 14 نقطة واعتلى الصدارة بفارق نقطة عن علماً أن سوسييداد خاض مباراة أكثر من الفريق الملكي. 
 

أما هويسكا فيقبع في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط. 
 

وفي مباراة أخرى عاد غرناطة لدرب الانتصارات في الليجا بعد أن حصد 3 نقاط ثمينة من عقر دار خيتافي بالفوز بهدف نظيف. 
 

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يدين الفريق الأندلسي بالفضل في هذا الفوز الثمين للاعب الوسط المخضرم أنخيل مونتورو صاحب الهدف الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء. 
 

ورجع غرناطة بهذه النتيجة لسكة الانتصارات بعد الابتعاد خلال الجولتين الماضيتين بخسارة ثقيلة (6-1) على يد أتلتيكو مدريد، ثم تعادل أمام الصاعد حديثا قادش بهدف لمثله. 
 

وساهم الفوز في ارتقاء غرناطة للمركز الثاني مؤقتا في الترتيب بعد أن أصبح رصيده 13 نقطة، ويبتعد بفارق الأهداف فقط خلف ريال مدريد، مع تبقي مباراة مؤجلة لكليهما. 
 

بينما تجرع الفريق المدريدي خسارته الثانية هذا الموسم ليظل رصيده عند 10 نقاط في المركز الثامن مع تبقي مباراة مؤجلة له. 
 

المصدر: وكالات 

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