رأسية فاردي تقود ليستر سيتي لهزيمة أرسنال في عقر دارة 

منح البديل جيمي فاردي نجم نادي ليستر سيتي الانتصار لفريقه، عندما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك صاحب الأرض أرسنال ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد.



ودخل فاردي بديلاً في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وبعدها بـ20 دقيقة سجل رأسيته ببراعة بعدما تلقى تمريرة رائعة من البديل الآخر التركي سينجيز أوندير.



وبهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد المدفعجية عند النقطة 9 في المركز العاشر.



وهو الفوز الأول لليستر سيتي بعد خسارتين متتاليتين والرابع هذا الموسم، بينما مني أرسنال بالخسارة الثانية توالياً والثالثة هذا الموسم وفي مبارياته الأربع الأخيرة.



كما وضع ليستر سيتي حدا لـ14 مباراة دون فوز على الفريق اللندني في العاصمة (تعادلان و12 خسارة).



وفضل المدرب الايرلندي الشمالي براندن روجرز الابقاء على فاردي على دكة البدلاء في الشوط الأول، لكنه اضطر إلى الدفع به في الثاني بعد سيطرة أصحاب الارض على المجريات في الأول.



وسجل أرسنال هدفا مبكراً برأسية لمهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت الغي بداعي التسلل على السويسري غرانيت تشاكا (4).



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وفي مباراة أخرى فرض نيوكاسل يونايتد التعادل الإيجابي 1-1 على مستضيفه ولفرهامبتون، وتأخر التسجيل حتى الدقائق العشر الأخيرة، فوقع على هدف أصحاب الديار المكسيكي راؤول خيمينيز 80، لكن جاكوب ميورفي عادل للماكبايس بتنفيذه حرة مباشرة مميزة 89.



وصار رصيد ولفرهامبتون 10 نقاط في المركز السابع، أما نيوكاسل فرصيده 8 نقاط في المركز الـ14.



وكان ولفرهامبتون الطرف الأفضل في المباراة وسنحت لمهاجميه العديد من الفرص للتسجيل، لكنه انتظر الدقيقة 80 لافتتاح التسجيل عبر هدافه الدولي المكسيكي راوول خيمينيز عندما استغل كرة رأسية من أحد مدافعي نيوكاسل اثر ركلة حرة جانبية فهيأها لنفسه عند مشارف المنطقة وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس كارل دارلو.



وفي الوقت الذي كان فيه ولفرهامبتون يسير نحو كسب النقاط الثلاث والارتقاء الى المركز الثالث في الترتيب العام، حصل نيوكاسل على ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة انبرى لها مورفي ببراعة وسددها زاحفة بيمناه في الزاوية اليسرى للحارس البرتغالي روي باتريسيو الذي يتحمل مسؤولية الهدف نتيجة سوء تعليماته للسد البشري (89).

المصدر: بي إن سبورت