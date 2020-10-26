يوفنتوس يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيرونا 

واصل يوفنتوس بدايته البطيئة في الدوري الإيطالي مع مدربه الجديد أندريا بيرلو بخسارته نقطتين أمام هيلاس فيرونا.



تعادل يوفنتوس مع ضيفه هيلاس فيرونا 1-1 يوم الأحد في الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وافتتح الضيف التسجيل بفضل فافيلي في الشوط الثاني (60)، فيما أدرك البديل السويدي كولوسيفسكي النتيجة (77).



وهذا التعادل الثاني توالياً في الدوري الإيطالي ليوفنتوس الذي يغيب عنه هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب إصابته بفيروس كورونا، إذ تعادل مع كروتوني بذات النتيجة في الجولة الماضية.



وقبل أن ينتصر قانوناً على نابولي بسبب عدم حضور الأخير إلى تورينو عقب إصابة بعض لاعبيه بفيروس كورونا أيضاً كان قد تعادل مع روما 2-2 علماً أنه افتتح المسابقة بالفوز على سامبدوريا 3-0.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى تسع نقاط بفارق نقطة عن هيلاس فيرونا.



وكاد حامل اللقب أن يتلقى هزيمته الأولى على الإطلاق أمام هيلاس فيرونا في تورينو في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

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وخاض الأرجنتيني باولو ديبالا مباراته الأولى أساسياً هذا الموسم مع يوفنتوس بعد تعافيه من إصابة، ليلعب بجانب موراتا وفيديريكو برنارديسكي والويلزي آرون رامسي والكولومبي خوان كوادرادو.



وعانى يوفنتوس كثيراً في الشوط الأول وعجز عن الوصول إلى الشباك رغم الفرص التي حصل عليها وأبرزها لكواردادو الذي أصاب العارضة بعد تسديدة صاروخية (40).



واعتقد فريق بيرلو أنّ الفرج جاء عندما مرّر كوادرادو كرة بينية متقنة لموارتا الذي سددها بحنكة فوق الحارس ماركو سيلفستري، لكن الحكم ألغى الهدف بعد استشارة حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بداعي التسلل على الإسباني (44).



وتعقدت الأمور على حامل اللقب في بداية الشوط الثاني حين وجد نفسه متخلفاً بهدف للبديل أندريا فافيلي بتسديدة من منتصف المنطقة إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من ماتيا زاكانيي (60)، في حركة أدت إلى إصابة صاحب الهدف ما تسبب بخروجه من الملعب بعد لحظات على إيداع الكرة في شباك الحارس البولندي تشيزني.



ولجأ بيرلو بعد الهدف الى كولوسيفسكي بدلاً من برنارديسكي سعيًا خلف التعادل، لكن الموقف تعقد مع إصابة قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي ليلحق بالتالي برفيق الدرب جورجيو كييليني الذي أصيب في منتصف الأسبوع ضد دينامو كييف.



وبعد أن عاند الحظ ديبالا بتصدي العارضة لمحاولته (75)، جاء الفرج عبر كولوشيفسكي الذي تلاعب بالمدافع دافيدي فاراوني على الجهة اليسرى قبل أن يسدد الكرة أرضية على يمين سيلفستري (77).



وحاول يوفنتوس في الدقائق المتبقية أن يخطف الفوز، لكنه عجز عن الوصول مجدداً إلى الشباك، وحقق فيورنتينا فوزه الثاني وجاء بصعوبة على ضيفه أودينيزي 3-2.