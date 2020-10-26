الامارات | إصابة «عموري».. ورم خفيف في الركبة

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «عموري».. ورم خفيف في الركبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن عدم حاجة نجم الفريق، عمر عبدالرحمن، لإجراء عملية جراحية، عقب إصابته في مباراة «فخر أبوظبي» أمام الظفرة في دوري الخليج العربي، الخميس الماضي. وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كشفت نتائج الفحوص الطبية التي أجريت لنجم المنتخب الوطني ولاعب الفريق الأول عمر عبدالرحمن، بعد سقوطه وخروجه من الملعب في مباراة الظفرة، عن سلامة أربطة الركبة والغضروف، مع وجود تورم خفيف في الركبة».
وأضافت: «سيخضع عمر لعلاج تأهيلي، على أن يحدد الجهاز الطبي موعد عودته للتدريبات في وقت لاحق».
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