الامارات | «باقات ورود» لم تمنع الشارقة من الفوز على دبا الحصن في «كأس اليد»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت إدارة الألعاب الجماعية في نادي دبا الحصن على تقديم باقات ورود إلى نظيرتها بنادي الشارقة، للتهنئة بحصد فريق كرة اليد اللقب الرابع على التوالي في الدوري العام لموسم 2019-2020، جاء ذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين، أول من أمس، ضمن الجولة الافتتاحية لكأس الإمارات، أولى مسابقات الموسم الجديد، وشهدت فوز الشارقة «36-21». وتولى كابتن فريق دبا الحصن، أحمد هلال، تقديم باقات الورد نيابة عن إدارة الألعاب الجماعية في ناديه، وتسلمها نيابة عن إدارة الألعاب الجماعية في الشارقة، قائد فريق الرجال أحمد هلال.
كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الثانية ذاتها، فوز النصر على ضيفه الظفرة بنتيجة كبيرة، وبفارق 13 هدفاً «29-16».
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