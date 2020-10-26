الامارات | «دوري أبوظبي للتنس» ينطلق في نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن «دوري أبوظبي للتنس» ينطلق في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن انطلاق «دوري أبوظبي للتنس» مطلع شهر نوفمبر المقبل، ويستمر حتى مارس 2021، بإشراف إدارة مدينة زايد الرياضية، ورعاية ويلسون، حيث تم فتح باب التسجيل للاعبين الراغبين في المشاركة عبر الموقع الإلكتروني www.abudhabitennisleague.ae.

وتقام منافسات أكثر من 450 مباراة في الدوري على ملاعب التنس في أبوظبي، في كل من مدينة زايد الرياضية، ونادي أبوظبي للسيدات، وقصر الإمارات.

من جانبه، قال مدير تنفيذي قطاع الفعاليات بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي، سهيل العريفي، في مؤتمر صحافي: «فخورون بالإعلان عن انطلاق دوري أبوظبي للتنس ضمن أجندة الفعاليات الرياضة لمجلس أبوظبي الرياضي، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الرياضي، وتحسين اللياقة البدنية، وزيادة رقعة ممارسي رياضة التنس في المجتمع، ضمن أعلى معايير الإجراءات الاحترازية ومتطلبات الوقاية من تفشي فيروس (كوفيد ـ 19) المستجد».

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